Nieuwkomer maakt meteen indruk bij Anderlecht: ''Je ziet zo dat hij enorm veel talent heeft"

Fabio Silva maakte de overstap naar Anderlecht en maakt direct indruk op training.

''Je ziet zo dat hij enorm veel talent heeft. Fábio heeft deze week al een heel goeie indruk nagelaten", vertelt Felice Mazzu tegenover Het Nieuwsblad. "Of er nog transfers aankomen? Dat kan ik niet zeggen, de markt is nog lang open. Maar ik ben wel heel tevreden met mijn huidige kern."

Fabio Silva kwam over op uitleenbasis van het Engelse Wolverhampton. De Portugese spits werd in september 2020 nog voor 40 miljoen euro weggehaald bij FC Porto, maar kon in England nog niet helemaal overtuigen. Met deze uitleenbeurt (zonder aankoopoptie) hopen de Engelse dat hij wat extra ervaring kan opdoen.