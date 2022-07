Analist ziet één grote uitdager voor Club: "Antwerp is na Club Brugge dé topclub van België geworden"

Wie wordt de grote uitdager van Club Brugge dit seizoen? Antwerp misschien? Gezien de investeringen die zijn gedaan, mag je dat wel verwachten.

Een bekende trainer, een gereputeerde technisch directeur, toptransfers en een schijnbaar onuitputtelijke financiële inbreng van de voorzitter, Antwerp lijkt er klaar voor. "Vraag aan de neutrale voetbal­supporter welke clubs de top vier vormen en Antwerp is er altijd bij", aldus analist Patrick Goots in GvA. "De club heeft een grote financiële slagkracht, realiseert klinkende transfers, pakt uit met een straffe trainersstaf en begint ook stilaan een prachtig stadion te krijgen. Antwerp is na Club Brugge stilaan dé topclub van België geworden. De volgende stap is prijzen pakken en Europees ­succes boeken. Want dat hoort natuurlijk bij de status van een topclub.”

Antwerp moet dus de grote uitdager worden en Goots denkt dat het deze keer goed zit. “Ik denk het wel. Ik heb ditmaal ook het gevoel dat Antwerp over een trainersstaf beschikt die niet zomaar over zich heen laat lopen. Ik heb een heel goed gevoel bij Van Bommel én Overmars. Er gaat een duidelijke lijn in het spel zitten. Een groot contrast met ­vorig jaar.”