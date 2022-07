Dierckx wil bewijzen dat er meer over zijn sportieve prestaties moet gesproken worden: "Ik heb nog wat rekeningen open staan"

Het seizoen dat hij iedereen wil laten zien hoe goed hij wel niet kan voetballen. Tuur Dierckx heeft bijna een jaar gemist door een knieblessure, maar liet in de voorbereiding met Westerlo zien dat hij er weer staat.

Zoals begin vorig seizoen toen hij wekelijks beslissend was. Intussen is de club gepromoveerd en wil hij zijn kunstjes in 1A laten bewonderen. “Ik heb sowieso al mijn strepen verdiend in eerste klasse, maar nooit echt als een vaste waarde. Ik heb dus nog wel wat rekeningen open staan. Daarmee wil ik gewoon zeggen dat ik nog niet heb kunnen tonen wat ik wil tonen", aldus Dierckx in GvA.

"Ik ben erop gebrand om dit jaar en de komende seizoenen te bewijzen dat ik een meerwaarde ben voor 1A en dat ik goed kan voetballen. Dan kunnen de mensen meer daarover praten dan over randzaken.”

Want bij Dierckx wordt er veel gesproken over extrasportieve zaken. Dat stoort hem echter niet. “Nee, dat is ook mijn eigen verantwoordelijkheid geweest. Alleen ging het té weinig over de essentie. Die is dat ik een plaats heb op dit niveau en dat wil ik dit jaar heel graag tonen. Aan de andere kant heb ik geleerd dat het bij dit wereldje hoort en kan ik het wel relativeren."