Verschaeren wil niets afdoen aan verdienste Kompany: "Onder niemand anders meer tactisch geleerd"

Gaat Yari Verschaeren dit seizoen helemaal ontploffen? De middenvelder zijn voorbereiding was alvast veelbelovend.

Verschaeren weet dat er meer verticaal zal gevoetbald worden. “De coach heeft zijn eigen principes, maar Felice Mazzu zal het DNA van Anderlecht niet veranderen. Wat hier de voorbije twee seizoenen is opgebouwd, blijft gelden", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "We zullen nog steeds dominant voetbal brengen met hoge pressing op de tegenstander. Natuurlijk zullen we wel eens in blok verdedigen als we na een voorsprong onder druk komen te staan, maar Anderlecht gaat nooit aan een match beginnen met zijn allen voor de eigen goal.”

Zelf heeft hij een centralere rol gekregen. “Ik ben nu meer een box-to-box-middenvelder die de bal overal kan komen vragen. Dan komen mijn kwaliteiten goed tot uiting."

Onder Kompany was het tactische belangrijker. "Vinnie had heel wat regels en dat vereiste veel denkwerk, maar Kompany heeft me ook gemaakt tot de speler die ik nu ben. Tactisch leerde ik van niemand meer dan van hem en dat helpt me nu in deze vrijere rol."