Casper De Norre en OH Leuven blijven elkaar langer trouw

OH Leuven maakte bekend dat zij en Casper De Norre langer met elkaar doorgaan.

In zomer van 2020 kwam Casper De Norre over van Racing Genk naar OH Leuven. De verdediger slaagde er snel in een vaste waarde te worden. Hij verlengde nu zijn contract tot medio 2025. Tot op heden speelde hij 59 wedstrijden voor OH Leuven waarin hij viermaal het doel vond en acht assists gaf.

CEO Peter Willems is tevreden met deze contractverlenging: “Casper De Norre is sinds zijn aankomst in Leuven een onbetwiste vaste waarde in onze ploeg. We zijn dan ook zeer tevreden dat Casper zijn lot nog langer aan onze club verbindt en zo onze langetermijnvisie en doelstellingen kracht bij zet.”