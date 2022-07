Club Brugge mikt op een tweede versterking van FC Barcelona

Ferran Jutgla versterkte Club Brugge deze zomer. Hij kwam over van het beloftenteam van FC Barcelona.

Volgens het Spaanse Relevo is Club Brugge nu ook in de running om Oscar Mingueza, een 23-jarige centrale verdediger, weg te halen bij FC Barcelona.

Mingueza zit al sinds de jeugdopleiding bij Barcelona, maar heeft een aflopend contract. Zijn marktwaarde wordt geschat op 6 miljoen euro.

Hij speelde al 66 keer voor de eerste ploeg. In juni 2021 stond hij tegen Litouwen in een oefenwedstrijd ook in het nationale team van Spanje.

FC Barcelona onderhandelt momenteel over Mingueza met Celta Vigo. Bij blauwzwart zou hij het mogelijke vertrek van Jack Hendry moeten opvangen.