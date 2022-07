Antwerp heeft zich al aardig versterkt, maar wil het daar niet bij laten. Al lijkt de transfervrije Dries Mertens niet een van de opties te zijn.

Antwerp heeft al aardig uitgehaald op de transfermarkt en is niet van plan om het daarbij te laten. Dat kan u HIER lezen. Al een aantal weken circuleert de naam van Dries Mertens als nieuwste aanwint van Antwerp. Zeker nu nadat Mertens en Napoli officieel afscheid van elkaar hebben genomen. Gazet van Antwerpen informeerde hierover bij de voorzitter van Antwerp.

“Maar nee, nee, nee”, is Gheysens ­resoluut. “We hebben zelfs nog nooit contact gehad met hem. Ik vind het ­jammer voor hem dat dat wordt ­gesuggereerd door sommige mensen. Dries Mertens is groot in Italië, hij heeft daar een mooi huis en hij is het leven daar gewoon. Ik denk dat hij gewoon nog tot een deal zal komen met Napels. Dat ze al afscheid hebben genomen? Da’s volgens mij een vorm van onderhandelen. Mertens is een goeie voet­baller, een goeie mens, maar op dit ­moment staat hij bij ons niet op de ­radar.”

“Er ­worden ons héél veel dingen aan­geboden. We ­moeten nu gewoon ­kijken wat interessant en realistisch is. ­Sowieso kan je die dingen ­beter aan Marc Overmars ­vragen. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij hem”, schuift de voorzitter de hete aardappel door naar zijn sportief directeur.