Paul Gheysens wil met Antwerp nog uithalen op de transfermarkt: "Zo heel veel geld hebben we ook nog niet uitgegeven, hè"

Paul Gheysens is een razend ambitieus man die niets liever wil dan Club Brugge het vuur aan de schenen leggen en met Antwerp de titel binnenhalen. Dit mag wat kosten al vindt de voorzitter zelf dat ze nog niet zoveel hebben uitgegeven.

Paul Gheysens is niet iemand die graag of veel de media zoekt. Tegenover Gazet van Antwerpen liet hij toch even vallen dat ze nog veel van Antwerp kunnen verwachten deze transferperiode. Het huiswerk is zeker nog niet af.

“Momenteel zijn we aan een mooie ploeg aan het bouwen”, vertelt Gheysens. “Maar dat doe je niet op één dag. Het is niet slecht, maar op dit moment is er nog wat sleutelwerk aan de ploeg. Er zal dus nog wel wat ­gebeuren – ook op uitgaand vlak. De ­bedoeling is om naar een zo compleet mogelijke groep te gaan. We hebben nog een goeie maand en die zullen we kunnen gebruiken. Zo heel veel geld hebben we ook nog niet uitgegeven, hè. We hebben nog geen dure transfers ­ge­daan.”

Antwerp heeft al een aantal grote inkomende transfers nochtans afgerond. Zo zijn Vincent Janssen, Toby Alderweireld, Gaston Avila, Anthony Valencia en Christopher Scott al overhaald om te tekenen voor de oudste club van het land. Volgens Transfermarkt.com is hiervoor al 16,8 miljoen euro neergeteld. Terwijl aan de andere kant van de balans er drie transfers zijn die de clubkas hebben gespijsd. Dit door het vertrek van Hongla, Eggestein en Mbenza voor een totale som van 5 miljoen euro.

“Ik lees veel bedragen, maar ik kan je zeggen dat we nog niet met geld ­gegooid hebben”, ­aldus Gheysens. De supporters van Antwerp kunnen dus nog wel wat verwachten deze mercato.