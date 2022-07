UEFA komt na 37 jaar terug op beslissing en zorgt voor deze primeur in Europese competities

UEFA laat tijdens het komende seizoen opnieuw staantribunes toe in de Europese wedstrijden. Het gaat aanvankelijk om slechts drie landen, maar de deur voor alle anderen staat op een kier.

Clubs uit Engeland, Frankrijk en Duitsland die een staantribune hebben in hun stadion én actief zijn in de Champions League, Europa League of Conference League mogen opnieuw staand publiek toelaten. Concreet: de tribunes in kwestie - we denken meteen aan die Gelbe Wand van Borussia Dortmund - moeten niet omgebouwd worden naar zittribunes.

Staantribunes voor Europese wedstrijden werden in 1985 verboden na het Heizeldrama. In de nationale competities deden ze een hele tijd geleden al hun herintrede, maar nu zal dat dus ook in Europese wedstrijden het geval zijn. En de kans bestaat dat alle clubs de komende seizoenen hun staantribunes in Europa zullen mogen behouden.