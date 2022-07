Kompany probeerde vergeefs jeugdtalent bij Anderlecht weg te halen

Vincent Kompany heeft al redelijk wat spelers uit België weggehaald en wil er nog een paar. Ook Anderlecht-jeugdtalent Enock Agyei stond op zijn lijstje, maar die deal ging niet door.

Kompany wou Agyei overtuigen om naar Burnley te komen, maar na overleg met zijn familie besloot het 17-jarige talent om zijn carrière bij Anderlecht te proberen lanceren. De Belgische jeugdinternational moet eerst zijn school afmaken en zien waar hij dan staat. Hij maakte zijn debuut voor het eerste elftal nog niet en zal zich dit seizoen moeten bewijzen in de Challenger Pro League.

Felice Mazzu is niet van plan om hem in de A-kern op te nemen, al mocht hij in de voorbereiding wel meetrainen. Het plan is om hem dat nog regelmatig te laten doen dit seizoen. Er is dus een plan met hem. Of dat genoeg is om hem straks een nieuw contract te laten tekenen, moet nog afgewacht worden. Zijn huidige verbintenis loopt eind dit seizoen af.