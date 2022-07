Interesse Burnley maar Benson gefocust op Drita-RAFC: "Ambitie van club om meer te bereiken en dan moet je mee"

Ondanks de interesse van Burnley zit Benson vooral met zijn gedachten bij Drita-RAFC. De ambitie van Antwerp reikt duidelijk verder dan de huidige fase van de Conference League.

Manuel Benson blikt in Het Laatste Nieuws vooruit naar het Europese duel van de 'Great Old'. "We weten dat dit soort matchen niet altijd makkelijk is. Vorig jaar hadden we het ook heel lastig tegen Nicosia. Dat zijn we niet vergeten."

Geen schrik

'Benny' is dus op zijn hoede, maar tegelijkertijd ook vol vertrouwen. "Ik heb er geen schrik van. Zelfs als er in het begin van de match iets mis zou gaan, hebben we genoeg karakter en maturiteit om de situatie recht te trekken. Met iemand als Toby Alderweireld in de ploeg voel je je automatisch meer relaxed."

Vorig seizoen was Benson goed voor zes doelpunten en acht assists. De flankspeler hoopt nu er nu nog een extra stapje bij te zetten. "Het is de ambitie van de club om elk jaar meer en meer te bereiken en dan moet je zelf mee."

Meerdere clubs geïnformeerd

Als hij bij Antwerp blijft, tenminste. Het Burnley van Vincent Kompany heeft zich voor hem gemeld. "De interesse van Burnley is nu naar buiten gekomen, maar er zijn nog een paar clubs die hebben geïnformeerd. Ik heb trouwens ook gesprekken met Antwerp. Mijn contract loopt hier nog een jaar en er staat een optie in. Als er niks verandert, blijf ik gewoon mijn best doen."