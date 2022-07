Arsenal-legende overleden op 80-jarige leeftijd

Terry Neill is op 80-jarige leeftijd gestorven. Hij was voormalig kapitein van Arsenal en de Noord-Ierse nationale ploeg. Later was hij ook trainer van beide ploegen.

Bij Arsenal was Terry Neill destijds de jongste kapitein ooit. Hij speelde meer dan 100 wedstrijden in de Engelse First Division. Hij speelde er tussen 1959 en 1970. Daarna ging hij naar Hull City, waar hij 2 seizoenen later stopte met zijn spelerscarrière.

Neill stopte zijn spelerscarrière bij Hull City, maar zijn trainerscarrière ging door. Hij was daar al 2 seizoenen speler-coach geweest. Daarna ging hij naar Tottenham voor 2 seizoenen. Na de Spurs keerde hij terug naar Arsenal. Daar zou hij 7 seizoenen blijven. In het midden van zijn laatste seizoen stopte hij ermee.

Ook had Neill een interlandcarrière. Hij maakte voor Noord-Ierland zijn debuut in 1961. In totaal zou hij aan 59 caps geraken. Zijn laatste was in 1973. Tussen 1971 en 1974 was hij ook bondscoach.

Neill overleed op 80-jarige leeftijd.