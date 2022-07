Paul Onuachu kan niet present tekenen in thuiswedstrijd tegen Standard

Voorlopig nog geen Paul Onuachu in actie in de nieuwe competitie. In de thuiswedstrijd tegen Standard zal de aanvaller van Genk ook ontbreken.

Volgens Het Belang van Limburg zal Paul Onuachu vermoedelijk niet tijdig fit geraken voor de ontmoeting tussen zijn Limburgse club en Standard in het kader van de tweede speeldag van het kampioenschap. Onuachu sukkelt nog altijd met een blessure aan de adductoren. De Nigeriaanse aanvaller zou nog altijd individueel trainen. Het is geen eenvoudige blessure om te managen, want bij KRC Genk willen ze zeker niet dat de Gouden Schoen de competitie te vroeg herneemt. Daardoor behandelt de medische staf van Genk de aanvaller met de nodige voorzichtigheid.





Volg KRC Genk - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (31/07).