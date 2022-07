Technisch directeur Torino reageert op vlammende ruzie met zijn coach: "Soms zeg je dingen zonder erbij na te denken"

Eerder brachten we u al de vlammende ruzie tussen Torino-coach Ivan Juric en zijn technisch directeur, Davide Vagnati. Die laatste heeft bij Sky Sports nu gereageerd op het incident, dat ongelukkigerwijze ook op sociale media werd gegooid.

Volgens Vagnati zijn de plooien al glad gestreken. "Het was niet goed om te zien, maar dit gebeurt als twee mensen allebei het beste willen", stelt Vagnati in gesprek met Sky Italia. "De trainer wil graag zo snel mogelijk nieuwe spelers, de club doet er alles aan. Het is moeilijk in deze markt. We hebben gezegd wat we wilden zeggen", zei hij.

De twee zouden elkaar omhelsd hebben om het bij te leggen. "We zijn allebei oprechte mensen die geen blad voor de mond nemen. Dankzij zulke akkefietjes kunnen we een frisse start maken. De enige consequenties die eraan worden verbonden, zijn positieve. We beginnen opnieuw, met volledige overtuiging. In discussies zeg je soms dingen zonder erbij na te denken. Dit hoort bij iedere verstandhouding. We hebben allebei het beste voor met de club."

Juric is niet blij met het vertrek van verdediger Bremer en spits Andrea Belotti. "De trainer heeft zijn zorgen, wij moeten zo snel mogelijk handelen. We hebben spelers nodig die in onze speelstijl passen."