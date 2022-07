Zulte Waregem is sterkhouder zo goed als kwijt: "Nieuw aanbod op tafel"

Zulte Waregem begon het seizoen met een overwinning, maar dreigt wel een belangrijke pion alsnog kwijt te spelen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is vanmorgen bij Essevee een nieuw bod binnengelopen op Jean-Luc Dompé. Met 12 assists was hij vorig seizoen van goudwaarde bij de West-Vlamingen.

Dat bod komt van Hamburger SV dat eerder al de nodige interesse toonde en ook al een eerste bod had geplaatst op de Fransman. Daarop werd echter niet ingegaan aan de Gaverbeek.

De Duitse ploeg wil terug naar het hoogste niveau en kan de nodige versterking best gebruiken. Het is nu aan Zulte Waregem om te beslissen of dit bod wel voldoende is.