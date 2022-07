Situatie van Ait El Hadj bij Anderlecht nog niet helemaal duidelijk: "Hij kan ook in 1B spelen, dat is geen straf"

Anouar Ait El Hadj viel afgelopen zondag naast de wedstrijdselectie van Anderlecht. De vaardige middenvelder moest plaatsnemen in de tribune. Sinds zijn ontdekking twee seizoenen geleden is zijn carrière wat blijven stilstaan.

El Hadj kwam vorig seizoen - nadat hij uit vorm terugkwam uit vakantie - weinig aan bod onder Vincent Kompany. Dat Felice Mazzu hem in de tribune zette voor de eerste match van het seizoen belooft ook niet zoveel goeds voor de 20-jarige aanvallende middenvelder. "Ik reken nog op hem hoor. Of hij niet beter uitgeleend wordt? Dat moet je hem vragen", aldus Mazzu.

"Ik heb veel mogelijkheden op het middenveld. De keuzes van vandaag zijn ook niet de keuzes van morgen. Ik heb met hem al gesproken en hij is heel positief op die manier. En als hij niet speelt kan hij ook naar 1B. Dat wil ook niet zeggen dat je definitief in 1B moet blijven", duidde Mazzu de situatie. "Ze moeten 1B niet als straf zien."

Elke speler die niet geselecteerd wordt of in de tribune moet zitten, krijgt ook individuele uitleg van de nieuwe trainer. Da's een andere manier van werken dan Kompany, die weinig uitleg gaf. "Ik vind dat een speler die ontgoocheld is uitleg moet krijgen waarom hij ontgoocheld wordt. Als je in een kern zoals die van Anderlecht zit, weet je dat er concurrentie is. Maar spelers moeten weten waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden."

Toch lijkt Ait El Hadj niet helemaal tevreden met hoe het allemaal loopt. Hij zou openstaan voor een verhuur omdat hij minuten wil krijgen in 1A.