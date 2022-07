Binnenkort koningskoppel bij Anderlecht? En wat met Raman dan? "Zou hem moeten pushen om beter te worden"

Anderlecht speelt zaterdag op het veld van Cercle Brugge. Dat zal waarschijnlijk nog niet gebeuren met Sebastiano Esposito en Fabio Silva in de spits. Esposito kan gekoppeld worden aan Refaelov, of mogelijk ook aan Raman. Maar die laatste heeft weer de rol van supersub in het vooruitzicht.

Eerst en vooral Cercle Brugge, waar Anderlecht het de laatste jaren traditioneel moeilijk tegen had. "Sinds ze die Oostenrijkse coach - Dominik Thalhammer - hebben binnengehaald, spelen ze met de meeste intensiteit van Europa volgens de cijfers. Hun pressing en volumme is enorm. Ik vind ze dus wel een sexy tegenstander, ondanks het halfgevulde stadion en de omstandigheden. Wij moeten alleen op hen focussen." Voor Fabio Silva is een basisplaats waarschijnlijk nog niet weggelegd. Maar eens hij fit is, valt daar geen twijfel over te bestaan. “Hoe Benito zich voelt: dat moet je aan hem vragen. Ik kan wel zeggen dat het voor mij niet uitmaakt of een speler hier zit op leenbasis of met een vast contract. Ik behandel iedereen op dezelfde manier. Dat Fabio Silva en Sebastiano Esposito hier zijn moet Raman net pushen om beter te worden. Bovendien zullen we veel matchen hebben."





Volg Cercle Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (30/07).