Nieuwkomer Union maakt meteen indruk: "Zijn individuele acties zijn fenomenaal, maar hij moet zich nog aanpassen"

Brighton&Hove Albion had onlangs acht miljoen veil om Simon Adingra weg te plukken in Denemarken. De Ivoriaan werd onmiddellijk uitgeleend aan Union, waar hij zich vorige week met een fantastisch doelpunt presenteerde aan het grote publiek.

De winger slingerde zich voorbij enkele STVV-spelers om de bal schitterend in de hoek te deponeren. Een specialiteit van het huis, zo blijkt. "Zijn individuele acties zijn fenomenaal. Met die extra kwaliteit kan hij een match zoals tegen STVV openbreken. Zo'n jongens hebben we absoluut nodig in onze ploeg", vertelt Dante Vanzeir in HLN.

Toch heeft de jonge flankaanvaller nog werk wat betreft decision making. "Simon is nog erg jong en moet zich aanpassen. Op dit moment is hij nog wat individueel, maar dat is niet abnormaal. Mitoma begon vorig seizoen ook met de kop in de grond, maar hij heeft zich enorm goed aangepast. Bij Adingra zal die puzzel ook nog moeten klikken", besluit Vanzeir.