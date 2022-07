Kortrijk-verdediger heeft laatste wedstrijd gespeeld: "Ik ben heel ongelukkig bij de club"

Aleksander Radovanovic, verdediger van KV Kortrijk, heeft tegen Leuven zijn laatste wedstrijd voor de club gespeeld. De Serviër heeft het gehad in België, waar hij nooit echt kon aarden.

Op Instagram zette hij al 'Don't let your loyalty become slavery'. "Ik ben op dit moment dan ook zeer ongelukkig bij de club”, legt Radovanovic uit in Het Nieuwsblad. “Het is duidelijk dat ik KV Kortrijk wil verlaten en ik moest ergens mijn frustraties kwijt. Ik stelde me altijd zeer loyaal op tegenover iedereen binnen de club en volgens mij verdien ik die transfer.”

Kortrijk kan daar niet echt mee lachen, maar gaat hem toch een transfer naar het Poolse Legia Warschau gunnen. Door de verblijfsvergunningsproblemen van zijn vrouw kon Radovanovic nooit echt aarden in West-Vlaanderen. Maar vorige winter had hij ook een transfer kunnen maken en dat zit nog steeds in zijn maag.

“Het Russische Krylja Sovetov Samara deed vorige winter een voorstel”, zegt Radovanovic. “Het was een aanbieding die zowel voor mezelf als voor de club niet te weigeren viel, maar toch kreeg ik die transfer niet. Het bestuur wou eerst een vervanger voor me zoeken, maar die konden ze zo laat in januari niet meer vinden. Er werd me beloofd dat ik in de zomer mijn transfer zou krijgen. Ik zette alles opnieuw op een rijtje en vocht voor wat ik waard was."