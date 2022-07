🎥 Wat een droom: Everton-fan die Oekraïense vluchtelingen hielp, mag invallen tegen Dinamo Kiev en trapt een penalty binnen

Everton - Dinamo Kiev was sowieso al een speciale wedstrijd. 2000 Oekraïners hadden gratis een ticket gekregen.

Voor Paul Stratton werd het nog specialer. Hij zette zich de voorbije maanden in voor de Oekraïense vluchtelingen. Ook is hij al jaren fan van Everton.

Everton wou hem voor zijn inzet bedanken en Stratton mocht op de bank zitten. Op het einde van de wedstrijd was er een penalty. Frank Lampard liet Stratton invallen om de penalty te trappen. Hij zette die ook om.

Heartwarming scenes as Everton supporter Paul Stratton is brought on to take a penalty in a friendly vs. Dynamo Kyiv.



Stratton has been delivering supplies by car to Ukrainian refugees who’ve fled Russia’s invasion. ❤️pic.twitter.com/N3AehGnctb