Christian Brüls na emotionele dag snel gewisseld in Gent, coach Hollerbach neemt hem in bescherming: "Had hem niet mogen laten spelen"

AA Gent en STVV deelden op zaterdagavond de punten in de Ghelamco Arena. Bij de bezoekers werd Christian Brüls na een vroeg foutje al snel gewisseld. Coach Hollerbach sloeg achteraf mea culpa.

Christian Brüls zat niet in de wedstrijd in het eerste kwartier, maar had wel verzachtende omstandigheden. "We proberen hem allemaal zo goed als mogelijk te steunen", gaf Stan Van Dessel na de wedstrijd in de Ghelamco Arena aan.

Coach Bernd Hollerbach gaf wat meer uitleg: "Christian moest zaterdagochtend naar een begrafenis en is meteen naar de ploeg gekomen daarna."

Foutje

"Hij wilde de ploeg niet in de steek laten, maar dat was achteraf bekeken geen goed plan. Ik had hem niet mogen laten spelen."

"Hij was er niet met zijn hoofd bij, maar dat is mijn fout. Zijn foutje neem ik dus op mij. Het was een wedstrijd waarin beide teams profiteerden van een foutje van de tegenpartij."