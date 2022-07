Eward Still belooft champagne aan Marc Brys als interessante tip opbrengt

Edward Still en Marc Brys zaten samen bij Sport/Voetbalmagazine als de jongste en oudste coach in de Jupiler Pro League.

Brys deed zijn manier van werken uit de doeken. “Ik dat ik sterker geworden ben door fouten te maken”, vertelt de trainer van OHL. “Maar op dit moment is het voor mij heel duidelijk: als ik iets zeg voor de groep, dan moet ik er tweehonderd procent van overtuigd zijn dat het zo gebeurd is.”

Brys maakt met zijn ploeg ook een bijzondere voorbereiding op elke wedstrijd. “Wij bereiden ook analyses van de scheidsrechters voor. Moet je veel met hem praten of hem met rust laten? Is hij streng in het begin van de match? Dat zijn details, maar soms maken die het verschil.”

“Daar had ik nog niet aan gedacht…”, reageert Edward Still lachend. “Merci, Marc, ik trakteer je op champagne als we daardoor op het eind van het seizoen een plaats hoger eindigen!”