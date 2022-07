Niet in de selectie van Van Bommel... Benson is op weg naar Burnley

Antwerp maakte gisterenavond zijn wedstrijdselectie voor de match tegen Zulte Waregem bekend. Daarin geen Manuel Benson, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Burnley.

De 25-jarige winger stond tegen Drita nog in de basis en gaf de assist voor de 0-1, maar ontbreekt volledig in de selectie van Mark van Bommel voor het duel van vanavond. Daar heeft zijn nakende transfer alles mee te maken, want Burnley dringt aan voor de winger. Ze willen rond de vier miljoen euro betalen, de prijs die Antwerp ook voor hem betaalde.

Antwerp wil nog iets meer, maar het klinkt dat het wel in orde zal komen. Benson verkoos daarom om niet meer te spelen om geen risico's te nemen. Hij wil zelf ook naar de ploeg van Vincent Kompany, waar hij de vervanger kan worden van Maxwel Cornet, die nog op vertrekken staat.