Mathias Leterme laat zich uit over keuze voor Karim Belhocine

De supporters van KV Kortrijk uitten de voorbije week duidelijk hun ongenoegen over het aanblijven van trainer Karim Belhocine.

De nederlaag van KV Kortrijk op de openingsspeeldag deed meteen de positie van trainer Karim Belhocine in vraag stellen door de supporters.

“We hebben deze beslissing weloverwogen genomen. Tot eind december ging het heel goed, maar toen is er van alles gebeurd dat niet in ons voordeel was”, vertelt Mathias Leterme van KV Kortrijk aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Het begon met die uitgestelde wedstrijd die nooit uitgesteld had mogen worden, coronaperikelen, sterkhouders die er niet waren door de Afrika Cup, blessures... En als play-off 2 niet meer haalbaar is, valt er bij de spelers een stuk motivatie weg.”

Voor Leterme ligt de verantwoordelijkheid dan ook breder. “Het is dus niet zo dat daar één persoon voor verantwoordelijk was. We zijn ons ook bewust van het feit dat we ons nog moeten versterken. Maar noem mij één club die in juli wel al klaar is.”