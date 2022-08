Union maakt zich op voor Champions League-voetbal: "Vier jaar geleden speelde ik nog tegen Knokke en Oudenaarde"

Dinsdag gaat de Europese campagne van Union van start. Voor bijna alle Unionisten worden de internationale wedstrijden een nieuwe ervaring. Dat geldt niet voor Anthony Moris, die intussen 50 caps voor Luxemburg op de teller heeft.

De doelman kijkt dan ook al reikhalzend uit naar de wedstrijd van dinsdag, tegen Rangers. "Europees voetbal... Op zo'n avonden hangt er steeds die speciale sfeer. Ik maakte, weliswaar vanop de bank, enkele campagnes mee met Standard. Ook voor mij persoonlijk is het fantastisch om terug Europees te mogen voetballen, want je mag niet vergeten dat ik vier jaar geleden nog met Virton tegen Knokke en Oudenaarde moest spelen."

Union schreef de voorbije maanden geschiedenis en kan dat tijdens deze Europese campagne opnieuw doen. "Met dat soort zaken zijn we niet bezig", aldus Moris. "Misschien komt dat besef als we later de schoenen aan de haak zullen hangen. Natuurlijk zijn we wel fier dat we met Union in Europa aan de bak mogen."

Moris benadrukt dat Union ook met de nodige sportieve ambities aan de aftrap zal verschijnen, hoe sterk Rangers ook mag zijn. "Als iedereen geconcentreerd is, zullen we een sterke wedstrijd spelen. Stel je voor, het zou toch onwezenlijk zijn als we met Union de groepsfase van de Champions League zouden bereiken", mijmert de Luxemburgse goalie van Union luidop.