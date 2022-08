Analist heeft opvallend transferadvies voor AA Gent

Bij AA Gent is er de zware blessure van Tarik Tissoudali. Ze gaan best op zoek naar een nieuwe aanvaller, maar Tom Boudeweel had bij Sporza nog een andere positie in het oog.

Volgens Tom Boudeweel moeten er nog spelers bij komen. Bij Sporza vertelde hij dat de spelerskern te smal is. "Het bestuur heeft een risico genomen door dezelfde kern te nemen als vorig jaar en met enkel Hugo Cuypers erbij", vindt hij. "Zeker met het oog op Europees voetbal is dat een probleem. Als je ziet wie er tegen STVV op de bank zat. En dan was er nog de blessure van Tarik Tissoudali." Er moet nog ingegrepen worden door het bestuur, maar niet enkel in de aanval: "Ook in doel is het krap. Alleen met Davy Roef kan je onmogelijk Europa in. Louis Fortin en Célestin De Schrevel zijn wel goede jonge doelmannen met potentieel, maar op internationaal niveau wegen ze nog te licht. Dat moet voor onze clubs toch de standaard zijn, lijkt me."