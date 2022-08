Domme rode kaart kan Abdulrazak (Anderlecht) duur komen te staan

Anderlecht ging afgelopen weekend met 1-0 onderuit bij Cercle Brugge. Paars-wit had het al knap lastig tegen de Vereniging, na de domme rode kaart van Ishaq Abdulrazak (20) was het eigenlijk over en uit.

Iets voorbij het halfuur pakte Ishaq Abdulrazak uit met een domme en ronduit gemene elleboogstoot. Jan Boterberg werd naar het scherm geroepen en trok vervoglens volkomen terecht de rode kaart. Die jeugdzonde komt de flankspeler van paars-wit duur te staan. Het Bondsparket legde een schorsingsvoorstel van drie speeldagen schorsing op, waarvan twee effectief. De van Norrköping overgekomen Abdulrazak moet daarbij ook een boete van 2500 euro betalen. Anderlecht kan nog in beroep gaan tegen dit voorstel. Doet Anderlecht dat niet, dan is Abdulrazak er niet bij in de competitiewedstrijden tegen Seraing (thuis) en STVV (uit).

