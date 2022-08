Eindelijk witte rook: 'Benson verlaat Antwerp en trekt naar Burnley'

Daar is de volgende JPL-speler voor Vincent Kompany en Burnley. De onderhandelingen tussen Antwerp en Burnley verliepen stroef, maar uiteindelijk werd er toch een akkoord gevonden omtrent de transfer van Manuel Benson.

Manuel Benson (25) dwong afgelopen donderdag nog mee de kwalificatie af in Drita, maar was er zondag niet meer bij voor het competitieduel tegen Zulte Wargem. De kwieke winger was wel aanwezig in de Bosuil om afscheid te nemen van ploegmaats en fans.

De onderhandelingen tussen Antwerp en Burnley zaten echter een tijdlang muurvast. Na een laatste inspanning van Burnley heeft Antwerp dan toch zijn zegen gegeven. Benson wordt morgen in Engeland verwacht voor de medische en fysieke testen. Bij de club van Vincent Kompany ligt een contract voor vier seizoenen klaar. Hoeveel de transfersom bedraagt, is op dit moment onduidelijk.

Benson speelde in totaal 69 wedstrijden voor de Great Old. Daarin was de flankaanvaller goed voor acht doelpunten en elf assists.