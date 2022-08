Loting play-off Champions League: bij kwalificatie tegen Rangers neemt Union het op tegen Monaco of PSV

In het Zwitserse Nyon werd zopas geloot voor de laatste voorronde van de Champions League. De winnaar van Rangers-Union zal het daarin opnemen tegen de winnaar van de confrontatie tussen PSV en Monaco, de club van Philippe Clement.

De heenwedstrijden staan op 16 en 17 augustus gepland, de returns volgen een week later. De winnaar van Rangers-Union speelt de heenwedstrijd in eigen huis.

Bekijk hier de volledige loting

