De laatste stappen voor de definitieve transfer van Manuel Benson naar Burnley

Alleen nog medische testen staan een transfer van Manuel Benson naar Burnley in de weg.

Manuel Benson is aangekomen in Burnley en legt vandaag zijn medische testen af. De flankaanvaller van Antwerp heeft al een persoonlijke overeenkomst bereikt en ook de twee clubs zijn eruit geraakt. Er wordt gesproken over een transferbedrag van rond de 4 miljoen euro.

Normaal gezien maken beide clubs de definitieve overstap vanavond of morgen bekend.

Benson speelde in totaal 69 wedstrijden voor de Great Old. Daarin was de flankaanvaller goed voor acht doelpunten en elf assists.