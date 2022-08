Nu ook officieel: Stanley Nsoki trekt naar Bundesliga: "Hij heeft alles wat we zochten"

Club Brugge had zijn vertrek al gecommuniceerd maar bij een transfer zijn (minstens) 2 clubs betrokken. Nu maakte ook Bundesliga-club Hoffenheim de komst van Stanley Nsoki bekend.

Na een seizoen bij Club Brugge zit het Belgische avontuur van Stanley Nsoki er dus al op. De 23-jarige Fransman werd voor 6.5 miljoen weggeplukt bij Nice en trekt voor bijna het dubbele naar Hoffenheim. Nsoki tekent in Duitsland een contract van 5 seizoenen.

"Hij brengt alles wat we zoeken in een centrale verdediger. Stanley is snel, verdedigt sterk met een goede linkervoet en op zijn leeftijd kan hij zich nog voldoende ontwikkelen ook al heeft hij al veel ervaring op hoog niveau", klinkt het bij directeur betaald voetbal Alexander Rosen.

Nsoki zelf is ook zeer opgetogen met zijn transfer: "Het was voor mij vanaf het eerste moment duidelijk dat ik deze stap wou maken. De Bundesliga spreekt me aan en de manier van voetballen van Hoffenheim past perfect bij mij", aldus de verdediger.