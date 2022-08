Transfer van Sergio Gomez vraagt tijd: 'Spanjaard in selectie tegen Seraing'

Sergio Gomez staat in de belangstelling van Manchester United en werd uit voorzorg een tijdje op non-actief gezet.

De interesse van Manchester City is heel concreet. Er is volgens Het Laatste Nieuws al een eerste bod binnengelopen in het Lotto Park, maar daar kon paarswit zich niet in vinden.

Volgens verschillende bronnen mikt Anderlecht op een bedrag van minstens 15 miljoen euro. De club heeft tijd, want het contract van de Spanjaard loopt nog tot 2025.

In Estland voor de Conference League is Gomez niet van de partij, maar dit weekend tegen Seraing zou dat volgens Felice Mazzu wel zo kunnen zijn.

“Ik maak me geen zorgen om die transfergeruchten. Elke ploeg wordt daarmee geconfronteerd in deze periode”, zei de coach van Anderlecht op zijn persconferentie naar aanleiding van het Europese duel.

“Sergio is een geweldige speler, dus ik hoop natuurlijk dat hij blijft. Maar ik ben bezig met mijn volledige groep. Wat er zich op dit moment achter de schermen afspeelt, is minder belangrijk dan mijn selectie, die ik zo sterk mogelijk probeer te maken. Of de eventuele miljoenen van Gómez voor andere transfers kunnen zorgen? Over budgetten en het financiële praat ik nooit. Nu dus ook niet.”