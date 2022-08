Karel Geraerts moet twee nieuwkomers missen met Union tegen KV Mechelen

Victor Boniface en Gustaf Nilsson zullen zaterdag nog niet meespelen tegen KV Mechelen.

De papieren van de Nigeriaanse recordaanwinst Victor Boniface van Union zijn nog niet in orde, waardoor hij nog niet inzetbaar is tegen KV Mechelen. Ook Gustaf Nilsson zal tegen KV Mechelen niet spelen, hij is nog niet fit, zo laat Karel Geraerts op zijn persconferentie weten.

Het wordt niet eenvoudig na de knappe zege in Europa. “Ik denk niet dat de euforie nog zal overheersen. We hebben al veel gepraat, en de spelers weten dat ze zaterdag op de afspraak moeten zijn. We mogen ons niet enkel op Europa focussen en de Belgische competitie vergeten”, zegt Geraerts aan Het Nieuwsblad.

“Natuurlijk hebben de spelers vertrouwen getankt, en dat vertrouwen moeten ze ook meenemen. Maar niet meer dan dat. Dinsdag was een gekke avond, we hebben iets enorm gepresteerd voor de club en het Belgisch voetbal. Maar ik heb mijn spelers meteen met de voetjes op de grond gezet.”