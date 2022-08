Duidelijkheid troef bij Zulte Waregem: "Leye zal me publiekelijk zeggen wat beter kan"

Zulte Waregem zal dit seizoen moeten knokken. En laat dat nu één van de stokpaardjes zijn van trainer Mbaye Leye. Mentaliteit staat voorop. Maar de coach is ook duidelijk in zijn communicatie, weet Sammy Bossut.

Bossut zit al 17 jaar bij Zulte Waregem en speelde zes seizoenen met Leye samen. “Hij is niet zo veel veranderd. Je moet als trainer wel anders voorkomen”, zegt Bossut in KVW. “Ik ken Mbaye, hij zal me publiekelijk zeggen wat beter kan. Iedereen is gelijk voor de wet. Dat apprecieer ik aan hem. Naar mentaliteit toe is hij zoals hij speler was. Die winnaarsmentaliteit brengt hij over op de groep.”

En Leye zal niemand sparen. "Hij is recht door zee. De communicatie is veel duidelijker en iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Ik zal het vergelijken met een leerkracht. Als je jonge kindjes hebt en je laat dingen passeren in de beginfase, dan zal je die kindjes niet in de hand hebben. Dat is bij een groep volwassenen niet anders. We trainen ook heel specifiek. Zo legt Leye oefeningen stil om iedereen op zijn plichten te wijzen, van doelman tot spits. Zo bouw je een team."

Bossut zag ook een sterke coaching waardoor de spelers alles gaven. "De analyses zijn in zijn totaliteit goed. Mbaye zal de negatieve dingen benoemen. Je moet niet blind zijn voor de zaken die je kunt verbeteren. Wat goed is, dat wordt ook benadrukt. Elk detail wordt geanalyseerd door de staf. Er wordt ook op gelet dat de spelers geen overload aan informatie krijgen. Zo blijft alles helder."