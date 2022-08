Kieskeurige Buffalo: "Voorlopig kreeg ik geen aanbod dat me aanspreekt"

AA Gent heeft verschillende spelers die in de lappenmand liggen, maar Alessio Castro-Montes is wel volledig fit. De flankspeler staat in de belangstelling van verschillende buitenlandse clubs, maar is kieskeurig.

Vorig seizoen was er al Genoa dat met een bod van zes miljoen kwam aankloppen, maar Castro-Montes bedankte vriendelijk. De 25-jarige aanvaller heeft een bepaald idee van hoe zijn carrière moet verlopen en wijkt daar niet vanaf.

“Ik focus me volledig op AA Gent en sprak af met mijn makelaar dat hij alles beheert. Voorlopig kreeg ik nog geen aanbod dat me aanspreekt", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik wil nu vooral een betere start maken dan de voorbije seizoenen. Bovendien wacht ons over enkele weken een belangrijke opdracht: tegen Nicosia willen we ons absoluut kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League.”

Met zijn huidige vorm weet hij dat er nog interesse zal komen. “Ik werkte een goede voorbereiding af, tot het fout liep tijdens de Supercup in Brugge. Daardoor was ik even uit out en kon ik twee weken niet voluit trainen. Nu voel ik me weer honderd procent fit en hopelijk kan ik de ploeg helpen.”