Broer van Tarik Tissoudali hoopt dat ze bij Gent hun hart laten zien: "Geef hem dat nieuwe contract"

Tarik Tissoudali is met succes geopereerd aan zijn knie. Maar nu komt het moeilijkste: de maandenlange revalidatie. Zijn broer, Mo Tissoudali, was er het hart van in toen het hem overkwam, maar hoopt dat Gent zich nu inschikkelijk opstelt.

Enkele dagen voor het gebeurde had Gent hem nog een nieuw contractvoorstel gedaan, maar het is een raadsel of dat nu nog geldt. "Als je een club met een groot hart bent, dan probeer je Tarik toch dat nieuw contract te geven. Dat is mijn mening", aldus Mo in HLN. ''Hij is een belangrijke speler voor de ploeg. Tarik heeft zich nooit vervelend opgesteld en was altijd positief."

Tissoudali mist al zeker het WK, waar hij zolang naartoe gewerkt had. "Hij gaat nu door een moeilijke periode. Het zou mooi zijn als AA Gent uit respect en waardering toch zou verlengen. Dat zou een teken van liefde zijn. Maar nogmaals: dat is louter mijn mening. We zullen zien wat er gebeurt. Het allerbelangrijkste is dat zijn herstel vlot verloopt."