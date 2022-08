Dender komt profvoetbal binnen in 'nieuw stadion'

Promovendus Dender EH zal niet langer in het Van Roystadion voetballen.

Met de komst in de Challenger Pro League voetbalt Dender EH niet meer in het oude stadion. Of toch wel, maar op een andere manier.

Dender heeft besloten het huidige Van Roystadion een nieuwe naam te geven. Het wordt vanaf nu het DENDER Football Complex.

Het stadion noemde vroeger nog het Florent Beeckmanstadion, vooraleer het in 2011 het Van Roystadion werd, genoemd naar de voorzitter André Van Roy.