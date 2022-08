📷 OFFICIEEL KAA Gent grijpt naast Roman Bezus en hij zal meteen tegen de Buffalo's spelen

De Buffalo's zijn er niet in geslaagd om Roman Bezus binnen te halen.

Door de blessure van Tissoudali en de onzekerheid rond Odjidja keek KAA Gent uit naar een terugkeer van Roman Bezus die nog zonder club zit.

Hij kiest nu echter voor een buitenlands avontuur. Omonia Nicosia kondigde de komst van Bezus zopas aan via haar officiële kanalen.

Bezus zal zo tegen de Buffalo’s spelen, want AA Gent en Nicosia staan in de play-offs van de Europa League oog in oog met elkaar.