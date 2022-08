Opnieuw een kaping? 'Genk wil miljoenenspits binnenhalen voor ogen Club Brugge'

Bij Club Brugge blijven ze gaan, of dat is toch minstens de bedoeling. Een nieuwe toptransfer van tien miljoen euro? Het zou zomaar kunnen. Al is er nu wel een opvallende kaper op de kust in eigen land.

Club Brugge aast al eventjes op een nieuwe spits en kwam daarbij uit bij Luis Vazquez, een 21-jarige Argentijn van de Boca Juniors. Die ligt nog onder contract tot 31 december 2025, dus de spits met een marktwaarde van 4,5 miljoen euro is niet goedkoop. Blauw-zwart zou volgens Argentijnse media enkele weken geleden al een bod hebben gedaan van net geen tien miljoen euro, maar tot op heden is er nog geen doorbraak. Volgens bronnen in Argentinië zou nu ook Racing Genk zich warm maken voor het dossier en Vazquez naar België willen halen. Kapen zij na Ekkelenkamp (die naar Antwerp trok) opnieuw een speler weg voor de ogen van blauw-zwart?