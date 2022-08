🎥 Philippe Clement bibbert met Monaco tegen Matz Sels, PSG meteen aan het kanon

In de Ligue 1 is Philippe Clement met Monaco met een zege aan het nieuwe seizoen begonnen. PSG won meteen ruim van Clermont.

Monaco had meteen een lastige verplaatsing naar Strasbourg met Matz Sels in doel. Hij deed er alles aan om Monaco de openingsgoal te beletten, maar op vlak van rust moest hij zich toch gewonnen geven. Ex-spits van Club Brugge, Krépin Diatta, opende de score.

Sofiane Diop verdubbelde net na de rust de score. De mannen van Philippe Clément leken zo hun schaapjes op het droge te hebben, maar dat was zonder Habib Diallo gerekend. Hij maakte eerste de aansluitingstreffer en in het slot maakte Diallo ook de gelijkmaker. Maar dat feestje ging niet door. De VAR had buitenspel gezien.

NEYMAR EN MESSI UITBLINKER BIJ PSG

PSG had het gemakkelijker. Tegen Clermont scoorden ze 5 keer. Neymar opende score na nog geen 10 minuten. In de 1e helft scoorden ook Achraf Hakimi en Marquinhos. Telkens op assist van Neymar. Na de pauze ging PSG minder op het gaspedaal staan. In het slot pikte Lionel Messi nog 2 doelpunten mee. Vooral de 2e was een beauty. Messi pakte uit met een omhaal.