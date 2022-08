Streep door de rekening voor Antwerp: nieuwkomer niet speelgerechtigd, Alderweireld wél in wedstrijdselectie

Zondagavond staat met Antwerp-OHL het duel op het programma tussen de twee enige ploegen uit de Jupiler Pro League die nog geen punt verloren.

Donderdag bezorgde Antwerp zichzelf in Noorwegen een goeie uitgangspositie in de derde voorronde van de Conference League, maar veel tijd om te recupereren was er niet. Zaterdag maakte de Great Old de wedstrijdselectie voor de topper -voor zover we dat mogen zeggen na twee speeldagen- van zondag bekend.

Antwerp wilde koste wat kost Gaston Avila speelgerechtigd krijgen voor dit duel, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. De Argentijn haalt de selectie niet. Dat is wél het geval voor Toby Alderweireld, die twijfelachtig was en eerder deze week de trip naar Noorwegen aan zich liet voorbijgaan.

Mark Van Bommel selecteerde deze namen: Butez, De Wolf, Verhulst, De Laet, Vines, Alderweireld, Bataille, Pacho, Almeida, Nainggolan, Verstraete, Fischer, Yusuf, Gerkens, Scott, Balikwisha, Janssen, Miyoshi, Valencia, Frey. Haroun en Krasniqi vielen uiteindelijk uit de boot.