Bart Raes wikt en weegt de ambities die RSC Anderlecht mag hebben

Anderlecht kende geen gemakkelijke start, maar zou wel moeten kunnen meespelen voor de prijzen in de Jupiler Pro League.

In een gesprek met De Zondag laat Bart Raes van Play Sports zich uit over de favorieten in de competitie dit seizoen. Club Brugge lijkt een zekerheid als regerend kampioen en Royal Antwerp FC spaart kosten noch moeite om een fikse stap vooruit te zetten. Racing Genk beschouwt Raes dan weer als outsider.

“Ik hoop het voor de grandeur van Anderlecht en de spanning in onze competitie. Met Fábio Silva en Esposito trokken ze schoon volk aan, maar langs de andere kant dreigen ze nu toch weer Sergio Gómez te verliezen”, zegt Raes aan De Zondag.

“Ik heb er toch nog wel wat twijfels over. Voor onze competitie zou het tof zijn als ook Anderlecht de weg naar de absolute top terugvindt, maar ik vraag me af of het al voor nu is.”