Malick voor het eerst in de basis bij Gent: "Ik krijg heel veel berichtjes"

Amper 17 jaar en vandaag voor het eerst in de basis van KAA Gent. "Ik krijg heel veel berichtjes"

De zeventienjarige Malick Fofana viel in tegen STVV en mocht vandaag voor het eerst aan de aftrap starten. "Gisteren na de training heeft de coach me verteld dat ik ging starten. De eerste keer in een vol stadion voor de fans, zoiets kriebelt. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd maar er is altijd plaats voor verbetering Ze kwamen vaak met twee verdedigers op me af waardoor ik niet altijd een actie kon maken. Het is wel nog wat wennen, maar de jongens hebben me goed opgevangen en geholpen met ideeën en tips."

De eerste basisplaats voor de jonge aanvaller zorgt voor veel aandacht. "Ik krijg heel veel berichtjes van vrienden, het is echt fijn om vandaag in de basis te staan. Ook mijn ouders en neefje zaten in de tribune. Voor hen doe ik het."