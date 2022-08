Serge Gumienny merkt een opvallende trend bij scheidsrechters in Jupiler Pro League

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny volgt het Belgische voetbal op de voet op. Zo analyseert hij ook de voorbije speeldag.

Gumienny zag de penalties voor Gent en Standard en noemt die allemaal terecht. “Samoise wilde de bal voorbij Westerlo-verdediger De Cuyper tikken, maar in een reflex beroerde die de bal met de hand. Scheidsrechter Wim Smet twijfelde niet en floot penalty voor Gent. Protest was er niet”, oordeelt Gumienny in Het Belang van Limburg.

“In het duel tussen Standard en Cercle Brugge trapt Amallah een ingestudeerde hoekschop tegen de arm van een wegdraaiende Denkey. De arm bewoog mee.”

Want het is wel iets dat opvalt op de eerste speeldagen. “De spelers zullen moeten leren om de arm tegen het lichaam te houden. De refs treden streng op, maar iedereen kent intussen de spelregels. Ze weten dat deze fases strafschoppen veroorzaken. Er zullen nog maar weinig gevallen zijn waarbij een elfmeter niet gefloten wordt tenzij de handen tegen het lichaam plakken of er geen intentie is om zich breed te maken. Maar je merkt een duidelijke trend: er worden veel penalty's gefloten voor handspel.”