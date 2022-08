Union met ambitie en ook met de centen in het achterhoofd naar Glasgow: "Zou links of rechts wel helpen of voor de bouw van stadion"

Union speelt morgen de terugmatch in Glasgow na de heenwedstrijd met 2-0 te hebben gewonnen van de Rangers. CEO Philippe Bormans rekent zich zeker nog niet rijk, maar vertrok toch met ambitie naar de Schotse hoofdstad.

"Het is een historische wedstrijd", aldus Bormans bij Sporza. "We hebben een mooie uitgangspositie, maar het zal moeilijk worden in heel mooie omstandigheden. 50.000 fans zullen helaas niet voor ons supporteren. We gaan onze kans gaan en dan zien we wel."

Bij kwalificatie krijgt Union vijf miljoen op de bankrekening. "Ik hoop dat de spelers daar niet te veel mee bezig zijn, maar voor de club is het wel een mooie incentive. We zullen nooit het budget hebben om een ploeg op Champions League-niveau samen te stellen. We blijven een club met bescheiden middelen. Maar 5 miljoen zou natuurlijk wel helpen om links of rechts iets te doen. Of voor de bouw van een nieuw stadion."

De steun uit het vaderland zullen ze alvast wel hebben. "Het is ook belangrijk voor het Belgische voetbal. Tegen zo'n grote ploeg voelen we de steun van iedereen en die zullen we ook nodig hebben. In de heenmatch hebben we laten zien wie we waren. Knokken voor elke bal, lopen voor elke meter. Maar de terugmatch wordt zeker niet gemakkelijk."