Kana is eindelijk weer klaar en zit niet in met concurrentiestrijd met Trebel: "Concurrentie? Adri is een vriend, een mentor!"

Marco Kana is geliefd binnen de spelersgroep van Anderlecht. De youngster maakte zijn eerste minuten in de competitie tegen Seraing en kon terugblikken op een geslaagde seizoenspremière. Voor de fans zal het ook wel leuk geweest zijn...

Want er waren toch veel vragen bij de afwezigheid van Kana, die maandag nog met de beloften meespeelde terwijl hij tegen Cercle Brugge niet eens in de selectie zat. Maar Felice Mazzu wou - op aanraden van de medische staf - hem eerst daar laten spelen vooraleer hem voor de leeuwen te gooien. "Sinds eind vorig seizoen had ik al wat last in de omgeving van de heupen", bevestigde Kana de berichten dat hij met een kleine blessure sukkelde.

"Ik kan nu heel de groepstraining meedoen en voel me stilaan naar mijn beste vorm toegroeien. Ik ben er nog niet, maar dat gaat komen", glimlachte de guitige middenvelder.

En dan moet hij de concurrentie met Adrien Trebel aangaan. "(schudt het hoofd) Zo zie ik dat niet. 'Adri' is een vriend, een mentor zelfs. Hij leert me zoveel over het leven op en naast het veld. Hij neemt me onder zijn vleugels. Voor mij is hij geen concurrent. Hij heeft zoveel ervaring en ik luister naar wat hij te zeggen heeft."

Maar in het systeem van Mazzu is er slechts plaats voor één defensieve middenvelder. "Ik weet het. Maar dat systeem is me niet helemaal vreemd. Bij de nationale ploeg spelen we ook zo en ik ben er meer en meer gewend aan het geraken."