📷 OFFICIEEL Doelman verlaat Belgische club na 5 jaar

OH Leuven neemt afscheid van doelman Kawin Thamsatchanan, zo laat de club weten.

“Kawin Thamsatchanan maakt de definitieve overstap naar Muangthong United. De Thaise doelman kwam in januari 2017 over van Muangthong United en verdedigde 20 keer het doel van OH Leuven. Vijf jaar later keert Kawin dus terug naar deze club”, laat de club weten.

De afgelopen jaren werd de doelman al verhuurd. In zijn thuisland is hij een grote bekendheid en de terugkeer wordt daar bijzonder geapprecieerd.