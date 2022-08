Franky Van der Elst dringt aan: "In elke linie heeft Club nog iets nodig"

Club Brugge zag tijdens deze zomermercato al heel wat pionnen vertrekken. Vers bloed is dan ook meer dan nodig.

Analist Franky Van der Elst maakt de transferrekening van blauwzwart meteen op. “Ik denk dat Club in ongeveer elke linie nog iets nodig heeft”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Het feit dat Club Brugge meer dan 25 miljoen euro zou leggen voor Sander Berge vindt Van der Elst wel een nodige zet. “Het klopt dat Club al veel middenvelders heeft, maar je moet ook kijken naar de kwaliteit. Ik denk dat ze bij Club de noodzaak van een goeie ‘zes’ hebben ingezien. In principe vind ik Casper Nielsen daar op zijn best, maar die lijkt nu toch op ‘de acht’ te worden uitgespeeld.”

“Rits heb je daar voorlopig niet, Vormer is een probleem geworden en verder zie ik niemand om die rol in te vullen. Als je Nielsen op de acht zet, heb je iemand anders nodig op de zes. Balanta vind ik persoonlijk te weinig, Mbamba is nog te groen en Odoi lijkt mij daar te onrustig voor.”

En dan is de Noor meer dan een goede optie voor Van der Elst. “Dan kun je Berge dus zeker gebruiken. Bij Genk was hij al goed en ik kan me niet voorstellen dat hij in Engeland stappen achteruit heeft gezet. Vorig seizoen stond hij gewoon in de ploeg.”