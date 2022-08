Philippe Clement heeft maar één woord na de uitschakeling van AS Monaco

AS Monaco leek te domineren, trof twee keer het doelhout, maar ging in de verlengingen toch onderuit tegen de Nederlanders.

"Wreed, ik denk dat dat het juiste woord is”, zegt Clement aan L’Equipe om de uitschakeling met één woord samen te vatten.

“Maar kwalificatie is twee wedstrijden en we hebben thuis in Monaco ook de lat geraakt. We hadden ook een penalty kunnen krijgen als je naar de beelden kijkt, maar die kregen we niet. We domineerden de twee wedstrijden, maar uiteindelijk hebben we ons niet gekwalificeerd. Dat is hoe voetbal is.”

Clement koppelt ook direct naar de nabije toekomst. “De spelers moeten leren van vorig seizoen, want ze hebben er te lang over gedaan om hun teleurstelling te verwerken, het bleef te lang in de kleedkamer hangen en daardoor hebben we punten laten liggen om als tweede te eindigen.”