Trainer van Paide Linnameeskond heeft weinig geloof in de kwalificatie: "We hebben niet het team om de groepsfase te halen"

Paide Linnameeskond staat voor bijna een onmogelijke opdracht morgen tegen Anderlecht nadat de Brusselaars met 0-2 wonnen in de heenmatch. De coach, Karel Voolaid, heeft er zelf ook niet veel vertrouwen in.

“Ik verwacht een veel moeilijkere wedstrijd dan in de heenwedstrijd,” vertelde de 45-jarige coach tegenover Het Nieuwsblad. “Ik weet dat Belgische ploegen thuis erg sterk zijn, niet in het minst door de steun van hun fans. Op dit moment heb ik niet echt de wapens om te strijden. We moeten realistisch zijn, we hebben niet het team om de groepsfase te halen. Maar in voetbal zijn de dingen niet altijd normaal. En als alles misgaat voor Anderlecht, hebben wij misschien een kans. Anders wordt het een bijna onmogelijke opdracht na de 0-2 nederlaag in Tallinn,” voegde Voolaid eraan toe.

“Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de club dat het voorbij de eerste ronde is gekomen. Het is een stap voor ons en het is bevredigend. Maar nu willen we gewoon ons best doen op donderdag,” voegde Voolaid nog toe.